Federico Chiesa, oggi, si gioca la permanenza in Serie A, da domani il suo futuro. Talento della Fiorentina, con Juve o Inter come ammiratrici per il mercato che verrà. Il punto sulla situazione lo fa Tuttosport, spiegando: nelle ultime ore si è registrata un’accelerazione dell’Inter che sarebbe disposta a riconoscere un ingaggio di ben 7,5 milioni annui al giocatore viola e, cosa assai gradita all’entourage del ragazzo, la possibilità di giocare con maggiore continuità. La Juve frena soprattutto sull'ingaggio, per cui non vorrebbe superare i 3.5 milioni di euro.