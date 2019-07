Federico Chiesa alla Juve, è il grande punto interrogativo di quest'estate di mercato, con i bianconeri che insistono e Rocco Commisso dall'altra parte che cerca di blindare in tutti i modi il proprio esterno. A chiarire la situazione ci ha pensato Vincenzo Montella, tecnico dei viola: "E’ stato detto cento volte dal presidente che non andrà via. Vi posso dire che dal suo entourage o il giocatore stesso non ci ha mai detto di voler lasciare la Fiorentina. Enrico stesso è mio amico, abbiamo giocato insieme e non mi ha mai avvisato,finora, di cambiamenti. Quando arriverà in America, capiremo cosa vuole fare, altrimenti parliamo sempre delle stesse notizie”, le sue parole in conferenza stampa.