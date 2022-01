Massimo Chiesa, ex arbitro internazionale, ha parlato a Calciomercato.com commentando gli episodi del weekend. Ecco le sue dichiarazioni:



Juventus-Udinese 2-0

Giua (Var: Chiffi) 5

"Manca un rigore nettissimo per l'Udinese: Bernardeschi trattiene Soppy per i capelli, c'era il calcio di rigore e il giallo. Anche il Var ha sbagliato, perché era un chiaro ed evidente errore di Giua e Chiffi doveva intervenire".