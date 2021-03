Massimo Chiesa, ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.com ha commentato gli episodi dell'ultima giornata di campionato.



Juventus-Lazio: Massa 5 (Var Di Bello). “Al 24’, Chiesa entra in area, Acerbi interviene in scivolata e la palla trova il braccio decisamente largo di Hoedt. Massa è a poca distanza e valuta il tocco fortuito e frutto di un rimpallo, così lascia correre il gioco. Il Var non interviene, ma si tratta di un errore: Hoedt colpisce il pallone col palmo della mano, sembra trattarsi di un intervento volontario e non fortuito. Era rigore in favore della Juventus. Al 59’, giusto concedere il penalty alla Juve per il contatto Milinkovic-Ramsey in area”.