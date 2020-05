1









Il futuro dell'attaccante della Fiorentina, Federico Chiesa è in bilico. Da incedibile a possibile partente. Se all'inizio per Commisso e Barone l'esterno era imprescindibile, ora potrebbe essere anche ceduto per una buona offerta. Lo stesso Presidente viola aveva aperto alla cessione: "Se vuole andare, basta che porti la cifra giusta, ma ci sono possibilità che resti a Firenze. Juventus? Credo che valga come un altro club. Se vorrà andare devo accontentare il giocatore e fare la cosa migliore per la mia azienda". Stessa posizione del suo braccio destro Joe Barone: "Sia Rocco che io abbiamo un grande rapporto con Chiesa. Lui è un giocatore viola e ha grandi potenzialità. Al momento ha un contratto".



Di fatto Federico Chiesa non è più incedibile, ma se rinnoverà scatterà la clausola da 100 milioni per la cessione. Molte però sono le perplessità, infatti, dopo il salto dalla Fiorentina alla Juventus di Federico Bernardeschi che fino ad ora non ha convinto tutti, molti tifosi hanno paura di una situazione simile. Sui social da tempo c'è un paragone aperto tra Bernardeschi e Chiesa dei tifosi, che insomma non sono entusiasti della trattativa. Dopo il trasferimento, storico in bianconero, di Roberto Baggio e di Bernardeschi su tutti, Chiesa potrebbe essere il prossimo numero dieci che dalla Fiorentina passa alla Juventus.