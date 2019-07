Federico Chiesa è uno tra i grandi obiettivi di mercato di Fabio Paratici in questa estate caldissima. Dopo aver raggiunto un accordo di massima con il talento classe '97, la Juventus deve però superare l'ostacolo Fiorentina, con il nuovo proprietario Rocco Commisso che non vuole la sua cessione. Secondo quanto riportato da La Repubblica, Chiesa dovrebbe esporsi pubblicamente per ottenere la cessione in estate, per poi legarsi ai bianconeri in vista della prossima stagione.