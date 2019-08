E se alla fine restasse tutto com’è? Se dopo i discorsi fatti, i musi lunghi, la voglia di partire, Federico Chiesa rimanesse alla Fiorentina? Come riporta Tuttosport, sembra questa al momento la soluzione più plausibile di questa vicenda che si trascina ormai da quasi tre mesi. Dall’inizio di giugno per la precisione quando, prima del cambio di proprietà in casa viola, l’attaccante aveva trovato l’accordo con la Juve. Il passaggio dai Della Valle a Rocco Commisso ha bloccato tutto. Chiesa non si muove, questo il diktat della proprietà. E Chiesa non s’è mosso. Anzi, Chiesa potrebbe pure raddoppiare perché, stando sempre al quotidiano torinese, il patron italo americano è pronto ad offrire il rinnovo al proprio gioiello. Se fosse questo lo scenario definitivo, per la Juve sarebbe davvero una beffa.