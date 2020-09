Federico Chiesa resta nei radar della Juventus che in caso di cessione di Douglas Costa possono puntare concretamente all'esterno viola che preferirebbe restare in Italia in caso di addio alla Fiorentina. In questi giorni Fali Ramadani, che gestisce la trattativa, è in Italia ed ha incontrato la Juve. Secondo quanto riporta Tuttosport, la volontà di Paratici è quella di proporre uno scambio "lungo" in stile Morata che permetta alla Juve di investire una cifra importante ma non già nell'immediato.