E’ strano come le dinamiche del calciomercato modifichino velocemente l’umore dei tifosi. Esasltati dai colpi De Ligt, Rabiot e Ramsey, i supporter bianconeri sono rimasti scottati dalla conclusione dell’affaire Dybala-Lukaku, e le dichiarazioni di Maurizio Sarri sugli esuberi da tagliare hanno evidenziato un sentimento di lieve inquietudine che sta accompagnando questi caldi giorni d’agosto. Ma, com’è notorio, l’estate è stagione di temporali improvvisi e proprio come un acquazzone è giunta la notizia, riportata anche quest’oggi dalla Gazzetta dello Sport, di un forte interessamento dell’Inter su Federico Chiesa. Di più, il quotidiano milanese pone apertamente i nerazzzurri in vantaggio nella corsa al talento italiano. Chiesa aveva (ha) un accordo con la Juventus ma l’ostracismo mostrato dal Presidente della Fiorentina Rocco Commisso non ha permesso che fosse aperta alcuna trattativa per la cessione in bianconero del talento viola. Quel che è vero oggi però può non esserlo domani. Infatti Chiesa, pur restando controvoglia un altro anno a Firenze, potrà strappare ai propri dirigenti la promessa di una cessione per la prossima stagione. La parola data alla Juve potrebbe valere quanto essere rimangiata. Ed è proprio in questo pertugio che vuole entrare Beppe Marotta. Il calciomercato della stagione 2020/21 è già iniziato.