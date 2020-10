La trattativa entra nel vivo. Il CFO Paratici non ha smentito i discorsi sull’asse Juventus-Fiorentina per Federico Chiesa vanno avanti. Come raccontato, i bianconeri hanno provato ad inserire nell’affare De Sciglio e Rugani, proposta rifiutata dalla viola, che a sua volta ha sbattuto la faccia contro il muro chiedendo in chiamo Merih Demiral. Così, la Juve dovrà racimolare il gruzzoletto necessario per soddisfare la richiesta di Commisso di 60 milioni di euro tra prestito e obbligo di riscatto. In questo senso saranno fondamentali le cessioni dei due difensori e di Douglas Costa, che continua a respingere qualsiasi offerta. E con Chiesa? Tutto fatto, come racconto a Sky Gianluca Di Marzio: “Lo sanno anche i muri che il giocatore ha già un accordo con la Juventus per il contratto”.