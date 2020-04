1









Dopo aver sempre respinto tutti gli interessi per Federico Chiesa, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha aperto alla cessione dell'esterno d'attacco. Tra le squadra interessate c'è anche la Juventus, che l'anno scorso stava per portarlo a Torino. Come rivela Sky Sport, il giocatore aveva firmato un pre-contratto da cinque milioni per cinque anni. Il presidente viola però bloccò tutto, aveva promesso ai tifosi di non venderlo ed è stato di parola. Ora le cose potrebbero cambiare, sul Chiesa ci sono anche Inter e Bayern Monaco.