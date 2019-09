Federico Chiesa, gioiello della Fiorentina, da tempo sul taccuino della Juventus sul mercato, ha rilasciato una breve intervista a Tuttosport per la rubrica "Caro campione ti scrivo": "Il giorno più bello da quando gioco a calcio? L’esordio in Serie A è stato indimenticabile. Era la prima di campionato e giocavamo contro la Juventus a Torino. Fu davvero emozionante. Il mio sogno più grande? Ne ho molti, ma sarebbe bellissimo poter vincere un trofeo importante con la Nazionale. Cosa faccio nel mio tempo libero? Mi piace molto stare con i miei amici e con la mia famiglia. Anche se non ho molto tempo, mi diverto parecchio a giocare con la Playstation".