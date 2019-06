“Resterà almeno per un altro anno”: oggi Rocco Commisso ha ribadito la propria posizione su Federico Chiesa. Il nuovo patron della Fiorentina non considera il suo giocatore più importante sul mercato e preferirebbe non cederlo subito ad una rivale come la Juventus. Juve che da parte sua ha già trovato l’accordo con il giocatore: Paratici ha ottenuto da Chiesa il sì ad un contratto quinquennale, superando definitivamente l’Inter nelle corsa al gioiello classe ’97. Adesso però il muro di Commisso cambia lo scenario, che sarà inevitabilmente influenzato anche dai bianconeri in uscita: su tutti Douglas Costa, uno di quelli con cui Maurizio Sarri vorrà confrontarsi in questi giorni.