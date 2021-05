L’ex arbitro Chiesa ha commentato a Calciomercato.com gli episodi da moviola accaduti durante Udinese-Juventus: "L’Udinese protesta per la direzione di gara di Chiffi e in particolare per un episodio. Nessun dubbio sul rigore concesso alla Juve per il gomito altissimo e largo di De Paul su punizione di Ronaldo, ma è proprio la punizione a far infuriare i padroni di casa e in particolare il dirigente Marino. C’è il contatto tra Larsen e Cuadrado ed è proprio il colombiano ad anticipare l’avversario: giusto dunque fischiare, c’è la punizione che determina il rigore in favore della Juve. Manca un giallo a Nuytinck per fallo ai danni di Cuadrado al limite dell'area, ma Chiffi complessivamente dirige bene il match".