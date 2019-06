Secondo quanto riporta Sky Sport, Fali Ramadani è il grande regista non solo del passaggio di Maurizio Sarri alla Juve ma anche dell'accordo di Federico Chiesa con i bianconeri. Ramadani sta lavorando su due tavoli per la Juve. Da una parte negozia con il Chelsea per liberare Sarri, dall'altro ha stretto l'accordo da cinque milioni all'anno per i prossimi cinque anni con la stella della Fiorentina che però anche Rocco Commisso, dopo i Dellla Valle, ha blindato. Almeno a parole.