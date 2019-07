Il braccio di ferro tra Juventus e Fiorentina per Federico Chiesa è destinato a essere uno dei temi più caldi di questo rovente mercato estivo. Come racconta oggi Il Corriere dello Sport, il club bianconero ha un accordo con il gioiello classe '97 fin dallo scorso maggio e, da allora, nulla è cambiato in questo senso: Chiesa sogna di volare a Torino, firmando un contratto quinquennale tra i 4.5 e i 5 milioni di euro netti a stagione, sicuro di avere un ruolo centrale nel 4-3-3 che sta costruendo Maurizio Sarri per il futuro.



MURO FIORENTINA - Ancora oggi, però, Joe Barone, braccio destro di Rocco Commisso, divenuto proprietario del club viola qualche settimana fa, ha ribadito su La Gazzetta dello Sport che Chiesa non si muove da Firenze: "Chiesa resta senza se e senza ma. Fine. Non vedo l’ora di incontrarlo negli Stati Uniti". Probabile, però, che Chiesa possa opporsi all'idea della Fiorentina e provare a liberarsi, rinunciando alla fascia di capitano e a un eventuale rinnovo di contratto al rialzo. Nella sua testa, fin dallo scorso maggio, c'è soltanto la Juventus.