Chiesa alla Juve, è una telenovela senza fine. Secondo quanto raccontato da Sky Sport, la Juve resta convinta di poter portare a casa l'operazione. Tuttavia, la Fiorentina - specialmente nella persona del patron Rocco Commisso - è convinta di avere gli elementi per trattenere il ragazzo classe 1997. Tutto dipenderà da come finirà l'incontro con la dirigenza viola. Meeting che si terrà probabilmente martedì 16, quando Federico volerà negli Stati Uniti per raggiungere il gruppo allenato a Moena da Vincenzo Montella. La linea dell'esterno, al momento, è chiara e non vuole cambiare: l'offerta della Juve è irrinunciabile, e non ha intenzione di cedere il passo alle resistenze di Commisso.