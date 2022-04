Massimo Chiesa, ex arbitro internazionale, parla così degli episodi di Juve-Bologna: "Si perde il fallo di Soumaoro su Morata e non mi è piaciuta la gestione dell'episodio. E' stato molto titubante nella comunicazione con i giocatori: quando il pallone arriva a Cuadrado che centra la traversa, Sacchi non fischia niente e dalla gestualità non fa capire nulla; Guida al Var interviene segnalando il fallo di Soumaoro che con il ginocchio tocca la coscia di Morata, ma poi l'arbitro fa difficoltà a chiarire bene la dinamica. Qui scaturisce il rosso a Medel che viene prima ammonito e poi espulso. Ok il rosso a Soumaoro, ma il fallo era dentro l'area e quindi manca un rigore per la Juve".