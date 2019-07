Joe Barone, braccio destro della Fiorentina ha parlato a Sky Sport del caso Chiesa che sta spingendo per vestire la maglia della Juventus: "L'incontro? Abbiamo parlato della giornata di oggi, del fatto che lui è il primo giocatore chiamato per presentare la maglia di oggi. Con Federico Chiesa non c'è alcun problema. È un giocatore della Fiorentina e rimarrà qua. Dobbiamo finirla con questa storia perché abbiamo bisogno di stabilità".