A raccontarlo è Calciomercato.com: Federico Chiesa ha fatto una promessa alla Juventus, pure precisa. Qualora dovesse decidere di cambiare squadra, la sua priorità sarà la Vecchia Signora. Come raccontato nei giorni scorsi, Chiesa ha già accettato il quinquennale proposto da Fabio Paratici: accordo totale anche sui bonus e i dettagli più particolari del contratto. Questo prima che i Della Vale passassero il testimone della Viola a Rocco Commisso, che continua a fare pressing su Federico attraverso il lavoro del suo uomo Joe Barone. Appena ci sarà il rientro di Commisso a Firenze, le parti si rivedranno e cercheranno un punto in comune: per CM, Commisso è pronto a fare promesse importanti a Chiesa, ma a decidere sarà il giocatore. Che vuole la Juve.