In casa Juventus l'operazione rinnovi è in corso con grande impegno. L'elenco dei nomi da trattare è lungo e tra questi figura in primo piano quello di. Il contratto dell'attaccante scade a giugno 2025 e rimane una delle principali priorità per il club bianconero.Giovedì a Milano si è tenuto un incontro di rilievo, il primo diretto con il suo agente, Fali Ramadani. È stata un'occasione significativa per discutere in modo concreto il prolungamento del contratto. Chiesa rimane chiaramente al centro del progetto della Juventus. Il club ha effettuato un importante investimento in passato, sborsando 55 milioni di euro, pertanto non intende aspettare fino all'ultimo anno di contratto per evitare di perdere un asset così prezioso.Durante l'estate, alcuni club della Premier League hanno manifestato interesse, ma senza concretizzare l'offerta. Tuttavia, c'è la sensazione che potrebbero tornare con proposte concrete alla fine della stagione. Questo rende fondamentale l'avvio di un dialogo tangibile per raggiungere un accordo. La trattativa è ora iniziata e potrebbero presto emergere sviluppi significativi.