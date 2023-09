Prima Enrico e Federico, ora Lorenzo. E' l'ultimo Chiesa ad affacciarsi nel grande calcio, come secondo figlio d'arte del bomber azzurro e come fratello della stella di Juve e Italia. Classe 2004 è appena arrivato alla nuova Sampdoria di Radrizzani e Manfredi dalla Fiorentina e si è raccontato tra problemi e difficoltà: "Nel giugno 2022 mi sono rotto il crociato del ginocchio destro, pochi mesi dopo Federico: il suo esempio, come quello di papà che si è rotto due volte il tendine rotuleo, mi ha aiutato a superare l'infortunio". A proposito di Federico, il rapporto tra i due è forte. Dopo un gol segnato al Franchi, l'ex stella viola abbraccio proprio Lorenzo, raccattapalle, e in quell'occasione lo incoronò dicendo "E' più forte di me". E' vero? "E' bello che lo pensi, so che è una grande responsabilità. Cerco di imparare da lui e papà, sapendo che io sono Lorenzo, un'altra persona"."Come caratteristiche Federico ha più forza fisica, lo strappo sul lungo, somiglio più a mio padre, più rapido nel breve, posso fare la seconda punta, l'esterno, qui il mister mi prova da mezzala. La differenza con entrambi è che sono mancino". C'è stato però un momento che Lorenzo non ricorda con grande piacere: "Quando Fede passò alla Juve, ho ricevuto molti insulti sui social dai supporter viola. Per me, che sono pure tifoso della Fiorentina, non è stato facile ma è una cosa che ho superato".