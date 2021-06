Federico Chiesa, dopo essere stato premiato come migliore in campo, è intervenuto alla Rai: "Una grande emozione, oggi abbiamo dimostrato che tutti fanno la prestazione. Appena il mister mi butta in campo io mi faccio trovare pronto, è un orgoglio e un sogno essere in Nazionale. Pensavo facesse più caldo, invece non è stato troppo male. Se giochi bene e ti diverti non soffri il caldo. Verratti è un fuoriclasse, gioca ad alti livelli da anni ed è fortissimo. Facciamo bene a sognare".