di Andrea Menon

Federico Chiesa, no all'estero per Inter o Juventus. Duello tutto italiano per il talento della Fiorentina, che nell'estate è pronto a lasciare il club viola per fare salto il una big. No al Bayern Monaco, mentre il Real Madrid si è già defilato e tutto dipenderà dal nuovo approccio della nuova proprietà, targata Commisso. Come spiega La Gazzetta dello Sport, Chiesa accetterebbe di restare solo a due condizioni: un ingaggio pari a quello garantito da Juventus e Inter - circa 5 milioni netti all'anno - e la certezza di un progetto sportivo di altissimo profilo. un fatto non certo e per cui il classe 1997 dovrà incontrare la proprietà nei prossimi giorni. Piace molto sia a Conte che a Sarri, ma il costo rallenta le operazioni, almeno per i bianconeri.



CUADRADO E I MILIONI - Juan Cuadrado sembra essere la contropartita giusta per l'affare, in un ritorno gradito alla Fiorentina e alla Juventus, con cui ha un contratto in scadenza nel 2020. Per il colombiano le strade per l'estate, infatti, sono solo due: rinnovo o partenza. L'altro aspetto da toccare nell'affare Chiesa è quello delle richieste fatte dalla Fiorentina: 70 milioni di euro. Un colpo importantissimo nelle cifre per un profilo di sicuro talento, con la Juve che però ha già la necessità di investire quei fondi in altri settori: centrocampo e difesa. Così, i bianconeri rallentano, con un'opzione viva ma non in prima linea.