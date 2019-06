Federico Chiesa è uno dei calciatori che sia Juve che Inter vogliono acquistare in estate. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, tuttavia, il prezzo per l'esterno viola è di ben 80 milioni di euro, cifra che entrambi i club non sembrano disposti a sborsare. In queste ore, tra l'altro, i nerazzurri, tramite il nuovo allenatore Antonio Conte, starebbero facendo valutazioni tecniche sull'esterno viola. Se l'ex tecnico bianconero scegliesseil 3-4-3 per la sua nuova Inter l'acquisto di Chiesa potrebbe essere nei piani dei nerazzurri ma se Conte dovesse virare sul classico 3-5-2 ecco che i nerazzurri potrebbero avere riserve sull'investimento, con la Juve pronta ad approfittarne.