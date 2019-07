La Juventus e Federico Chiesa si sono fatti una promessa. Una promessa di matrimonio che nasce da lontano, maggio almeno e che ha condizionato le scelte dell'esterno viola per il futuro. Come riporta Calciomercato.com, infatti, Chiesa vuole la Juve e con i bianconeri ha già un accordo pronto: 5 milioni di euro a stagione, fino al 2024. La trattativa però, portata avanti dal papà Enrico e dal procuratore Fali Ramadami (ha portato lui Sarri alla Juve), aveva come controparte la vecchia società della Viola, i Della Valle.



IL PATTO - La vecchia proprietà, quindi, si era presa l'impegno di rispettare le volontà del giocatore di trattare con la Juventus. Libertà che, però, è venuta meno con l'insediamento a Firenze dell'italo-americano Rocco Commisso. Il neo-presidente ribadirà al giocatore le sue intenzioni di trattenerlo almeno un altro anno con la Fiorentina, mentre, al contrario, Chiesa farà forza su ogni cavillo per far valere il patto stretto con i Della Valle. La Juventus, nel caso, è pronta all'offerta. DOPO DE LIGT - Paratici e Sarri condividono le opinioni sul talento dell'esterno azzurro, Ramadami, dal canto suo, non vuole tradire il feeling con la dirigenza bianconera e insisterà con Commisso. Entrambe le parti, quindi, si sono già fatte le debite promesse: la nuova proprietà, però, sembra intenzionata a non mollare di un centimetro. La Juventus, quando chiuderà ufficialmente per De Ligt, potrà concentrarsi con la mente più sgombra anche a Federico Chiesa.