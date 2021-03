Federico Chiesa e Lorenzo Insigne. C'è tanto Juve-Napoli in Italia-Bulgaria. Come racconta il Corriere dello Sport, entrambi saranno schierati in coppia da Mancini nel tridente d'attacco, con Belotti centravanti. "Chiesa e Insigne dovranno essere i nostri eversori esterni. Particolarmente interessante sarà seguire il ritorno dello juventino in azzurro". Il motivo? Nel frattempo, a Torino la maturazione è arrivata e si sta compiendo concretamente nonostante le difficoltà della squadra. "Chiesa che nelle gerarchie manciniane poi è salito molto, ancora di più negli ultimi mesi, come ha avuto modo di dire apertamente il ct. Vero che in questo momento nel suo ruolo bisogna tener presente l’esplosione azzurra di Berardi. Ma la furia agonistica di Chiesa, sempre più orientata, così come la maturità e la consapevolezza di Insigne, rappresentano senza dubbio una grande risorsa per Mancini".