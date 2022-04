Tutti parlano della dieci, ma quando torna Federico Chiesa? L'esterno bianconero è tornato a far rumore anche fuori dal campo, stavolta per la possibile scelta della società di affidargli la maglia più pesante della storia della Juventus. Ma chi lo conosce bene è certo: al momento è concentrato solo sul rientro, non dà peso alle voci e soprattutto ha una gran voglia di tornare in campo.



IL RIENTRO - Fede per ora è concentrato: vuole tornare a giocare. Si allena ogni giorno alla Continassa e ha come data segnata in rosso la fine della prossima estate. Dopo l'intervento al crociato di gennaio, tutto procede bene, molto bene. E presto dovrebbe iniziare la fase due: la riatletizzazione. Come racconta La Gazzetta dello Sport, Chiesa ricomincerà a correre ma ci vorrà ancora tempo, comunque molta cautela. Il suo calcio è fatto di strappi e scatti: affrettare i tempi sarebbe rischioso. L'IDEA - Per questo avanza l'idea di rivederlo in campo non prima di settembre-ottobre, in maniera molto graduale, ben gestita. Non c'è alcun bisogno di accelerare, e anche la Nazionale ha "aiutato": data l'assenza dal Mondiale in Qatar, può prendersela con estrema calma.