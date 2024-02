Non sembrano destare particolare preoccupazione, secondo quanto reso noto poco fa, le condizioni di Federico, che questa mattina ha rimediato una botta al piede destro in uno scontro di gioco con Alex Sandro, durante l'allenamento aperto ai tifosi che è stato costretto a lasciare prima del tempo.L'esterno classe 1997 dellaverrà rivalutato domani, per avere conferma della possibilità di impiegarlo nel match di domenica contro il Napoli. L'azzurro ha bisogno di riscattarsi dopo un periodo non semplicissimo, in cui gli sono mancate brillantezza e vivacità.