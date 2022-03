Il mondo Juve è stato letteralmente scosso dalla notizia shock della separazione tra i bianconeri e Paulo Dybala, a partire da giugno prossimo. In queste ore, tanti sono i nomi che ci stanno ipotizzando per il dopo Dybala, da Salah a Pogba, fino al più candidato Zaniolo, ma resta anche da capire a chi verrà assegnata la maglia numero 10, quella più desiderata da chiunque inizi a praticare questo sport. Il primo nome che balza alla mente di tutti è quello di Federico Chiesa, il quale ha già dimostrato di essere all'altezza e di poter indossare un numero così pesante, lo stesso con cui hanno fatto la storia campioni del calibro di Del Piero e Platinì.



LA RELAZIONE - Intanto, proprio l'ex viola è tornato a far parlare di se e non per il numero di maglia o per la sua condizione di salute, ma per quel che riguarda la sua vita sentimentale. Circolava già da diversi giorni infatti, la notizia della nuova relazione con la modella Lucia Bramani ma che fino ad ora non era mai stata confermata da nessuno dei due. Fino ad ora appunto, perchè proprio qualche istante fa il Campione d'Europa in carica ha postato una foto tra le sue storie di Instagram, proprio in compagnia della sua nuova fiamma. Se serviva una conferma definitiva, ora i dubbi sono cessati del tutto.