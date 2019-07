Il futuro di Federico Chiesa alla Fiorentina è sempre più in bilico. Il gioiello classe '97 è giunto a Chicago per raggiungere il resto del gruppo in casa viola, ma richiesto espressamente un incontro al proprio presidente, Rocco Commisso, nel quale intende ribadire la propria volontà di essere ceduto. Lo racconta Calciomercato.com, che ricorda come l'accordo con la Juventus sia ormai scritto e come Chiesa abbia volontà di vestire la maglia bianconera già a partire dalla prossima stagione. La Fiorentina, a livello di cartellino, chiede almeno 70 milioni di euro.