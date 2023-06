Si è conclusa pochi minuti fa la finale per il terzo e quarto posto della Nations League tra Italia e Olanda, terminata con la vittoria degli Azzurri per 3-2. Le reti sono state realizzate da Di Marco e Frattesi nella prima parte di gara e da uno scatenato Federico Chiesa nel secondo tempo, che ha dato, quello che ha stregato Torino e condotto l'Italia sul tetto d'Europa appena due anni fa.- Talento cristallino e, sfrecciando sull'out di sinistra mentre si porta a spasso mezza difesa olandese e tiro ad incrociare di sinistro sul secondo palo che non ha lasciato scampo al portiere. Questa è solo una dellesfoggiate da Chiesa questo pomeriggio, dove ha illuminato la scena con giocate, numeri e tocchi di classe che lasciano ben sperare i tifosi juventini, mercato permettendo. Già, perchè se al momento sembra tutto così idilliaco,, perchè la richiesta eccessiva di 8 milioni avanzata dal suo agente stanno spingendo Madama a guardarsi attorno e orasul da farsi.- Ma c'è un altra nota da registrare, ovvero l'ennesima prestazione gigantesca di Davide, al centro del mercato bianconero ma sul quale c'è la forte concorrenza dell'Inter. Nel frattempo però, il centrocampista del Sassuolo ha messo in evidenza il chiaroche c'è in campo con Federico Chiesa, al qualeper la terza rete. Ora i tifosi juventini sognano di vedere questo tipo di azioni anche sul prato dell'Allianz Stadium.