Sarà un'altra estate bollente per Federico Chiesa, esterno classe '97 della Fiorentina. Il giocatore, finito lo scorso anno nel mirino della Juventus, poi anche dell'Inter, sarà nuovamente al centro del mercato, con le stesse protagoniste in gioco: a bianconeri e nerazzurri, però, quest'anno si aggiungeranno anche le sirene della Premier, targate Manchester United. Come riporta Il Corriere Fiorentino, i dubbi del figlio di Enrico sul futuro sono molteplici: oltre alla concorrenza sul mercato, c'è anche l'ipotesi rinnovo. Al momento, infatti, la Fiorentina non sembra intenzionata a fare sconti e una permanenza potrebbe essere una possibilità da considerare.