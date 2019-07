di Mattia Pintus

In un contesto machista come quello del mondo pallonaro, le lacrime sono lecite solo dopo una sconfitta. Magari in finale. Anzi, solo in finale dei Mondiali. Nascosto dietro ai lustrini, ai riflettori, ma anche ai milioni, spesso si fatica a vedere il lato umano del calcio e ci si ritrova a non considerare che, anche se baciati dal talento, i calciatori sono pur sempre esseri umani. Anche molto giovani, come può essere Federico Chiesa, che dall'alto dei suoi quasi ventidue anni, non può certo dirsi un esperto di vita.



A QUELL'ETÀ - "Si ​è stupidi davvero", cantava Guccini raccontando i suoi, di vent'anni. E un po', in quella frase, ci si può riconoscere tutti. Le ultime settimane di Chiesa sono state figlie di una pressione che, nella nostra normalità, non possiamo forse nemmeno capire: prima, il via libera dei Della Valle, che lo hanno spinto verso il sogno Juventus. Poi, il cambio di proprietà, l'arrivo di Commisso, che ha rimescolato le carte nel mazzo. E Chiesa, in tutto ciò, ne ​è stato giusto uno spettatore, come sempre accade ai dipendenti quando cambia il boss. Così, il giocatore, ma anche l'uomo, si ​è trovato in mezzo a due fuochi che difficilmente ha mai dovuto affrontare nella sua vita.



COMPRENSIVO - Poliziotto buono e poliziotto cattivo. Dove il primo si chiama Daniele Prad​è ed il secondo Joe Barone. Il colloquio tenuto dal braccio destro di Commisso con il giocatore, ha scoperchiato il vaso di Pandora e, soprattutto, ha toccato e non poco Federico Chiesa. Venti minuti di nervi tesi, nel pullman societario, con la squadra lì fuori. Una scena thrilling, che ha trovato il giusto epilogo con il discorso dello stesso esterno viola ai compagni: ha provato a chiarire la situazione, ma la voce tremante dalla tensione ha rivelato tutte le difficoltà che si provano in certe circostanze. ​"Decisione sul futuro rimandata, per ora penso ad allenarmi: parlerò con la società come si fa in famiglia" ha poi detto Chiesa, al quale si ​​è poi accodato il Ds Prad​è, addolcendo la situazione sponda societaria: "È un bravo ragazzo, rientrerà nei ranghi" ha lasciato intendere Pradè.



TRATTATIVA - Il prezzo che sta facendo la Fiorentina, tornando alla cruda realtà di mercato, ​è alto. Cinquanta milioni non bastano, così, la Juventus studia anche l'ipotesi contropartite tecniche: Demiral in prestito e Pellegrini a titolo definitivo ​è quanto sembra trapelare da una trattativa che, comunque, farà leva sui nervi e sulla pazienza. Di Chiesa, della Juve e anche della Fiorentina. Il muro eretto da Commisso, forse, si può sfondare anche grazie al buonsenso.