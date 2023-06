Intervenuto nel post partita della gara contro l'Olanda, Federico Chiesa ha commentato così il movimento calcistico italiano.'Noi siamo pronti, l'abbiamo dimostrato in questi anni. In Italia il talento c'è, va solo sfruttato. Mancini in questi anni ha avuto il coraggio di convocare tanti ragazzi, Zaniolo fu convocato quando ancora non aveva esordito in Serie A'.