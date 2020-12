Federico Chiesa ha segnato il suo primo gol in Champions League 20 anni e 256 giorni dopo l'ultima rete nella competizione di suo padre Enrico Chiesa (con la Fiorentina contro il Bordeaux, nel marzo 2000). Generazione. Un dato raccolto da Opta, ma non solo. Sì, perché Enrico e Federico Chiesa sono appena diventati la prima coppia italiana padre-figlio a segnare in Champions League. La quinta di sempre: Kluivert, Zahovic, Ayew e Thuram i predecessori.