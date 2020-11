Forse ci si aspettavi di più dall’acquisto più costoso del mercato estivo. 60 milioni di euro, è quello che la Juventus verserà nelle casse della Fiorentina per Federico Chiesa, tra prestito, riscatto e bonus. Come ogni giocatore pagato fior fiore di soldi, le aspettative sono alte e giustificate. L’ex viola ha impattato il mondo bianconero in maniera leggera, mostrando qualità e difetti. Corsa, tenacia, instancabile fame di voler emergere, ma al contempo imprecisione nell’ultimo passaggio, a volte risultando troppo testardo quando si mette in proprio. Così, le pagelle della sua prestazione contro il Ferencvaros sono spaccate a metà: La Gazzetta dello Sport gli ha assegnato un 6,5, il Corriere della Sera 5,5, il Corriere dello Sport 6 e Tuttosport 6,5. Il nostro voto è stato 5,5.