Un anno da dimenticare per Federico. Nel 2022 ha giocato due sole partite, contro Napoli e Roma, che rischiano di restare le uniche se non riuscirà a essere pronto entro il 13 novembre, ultima gara in programma prima dello stop per il Mondiale. Juventus-Lazio è fissata per quella data, l'ultima per non avere un intero anno senza campo. Una questione durissima per uno che non vorrebbe mai saltare neppure una partita. Fede sperava di rientrare a inizio ottobre, o forse addirittura prima.