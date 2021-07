Ricordate le risate di, che non conosceva dove si trovasse? Ecco, ha risposto il sindaco della cittadina,, rivoltosi proprio all'esterno della Juventus e della Nazionale: "L’Alhambra si trova a Granada, la città che ho l’onore di governare - le sue parole riportate da AS -. È una struttura di 900 anni, la più visitata in Spagna e tra le più riconosciute in tutta Europa. Ogni anno, prima di questa terribile pandemia, più di 2 milioni di persone venivano a visitarlo da tutto il mondo. Spero che possa accettare l’invito che le rivolgo con piacere. Sarà un piacere regalarti due biglietti in modo che tu possa raggiungere e conoscere in prima persona uno dei complessi monumentali più belli al mondo. Granada è strettamente legata all'Italia da infiniti legami culturali comuni ed è una delle città più belle del nostro Paese".