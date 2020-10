1









E' durata un'ora la partita di Federico Chiesa, che al debutto con la Juventus ha sì trovato un assist, ma soprattutto un cartellino rosso che per parecchio tempo frullerà nei suoi incubi. A Crotone, la frenesia gli è stata 'fatale': una palla da recuperare e un intervento scomposto, duro, che per Fourneau doveva necessariamente cambiare la storia di questa partita. Una sanzione dura, per l'esterno ex Fiorentina. Che ha provato, timidamente, a protestare con il fischietto incaricato e che - mestamente - ha dovuto soltanto imboccare la strada verso gli spogliatoi.



A lottare, seppur virtualmente, ci hanno pensato i tifosi bianconeri. Sui social, i supporters Juve sono in rivolta: "E' inesistente!".

