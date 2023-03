La Juve sta piano piano recuperando Federico Chiesa, che sta ritrovando fiducia e condizione e che avrebbe voglia di esserci davvero sempre, ma devo frenare ogni rischio. Dopo il brutto infortunio di più di un anno fa, la Juventus e Allegri lo stanno gestendo, lasciandogli spazio per smaltire le fatiche e rientrare al top, anche se al massimo del rendimento sarà soltanto il prossimo anno. Oggi, però, Chiesa sta bene e Max Allegri sa di poter contare su di lui contro la Roma. all'Olimpico, lì dove il 9 gennaio 2022 ha vissuto una notte da incubo e dove è iniziato il lungo calvario. E quello di domenica sarà forse l'ultimo passaggio emotivo per mettersi definitivamente alle spalle il giorno più brutto della sua carriera, sottolinea il Corriere dello Sport.- "Stavo per calciare, mi entra Smalling e sento una fitta pazzesca al ginocchio. In un primo momento pensavo mi fossi strappato un tendine, vado a terra e sento il ginocchio che si spegne. Entra il campo il dottore e gli ho detto che non mi sentivo più il ginocchio. A bordocampo ho deciso di provare, ma ad ogni passo sentivo “stock”. Al primo cambio di direzione ho sentito questo suono ma più forte, come se il ginocchio uscisse dall’articolazione, mi sono accasciato a terra. Mani nei capelli, si avvicina Lorenzo Pellegrini e gli ho detto: “Me lo sono spaccato tutto”. Ho iniziato a piangere appena il dottore mi ha praticato una sorta di mossa per vedere se il crociato teneva o meno. Si è gelato e ha scosso la testa. Ho iniziato a disperarmi, a piangere, non servono neanche le parole in quei momenti", ha raccontato lo stesso Chiesa nel documentario Back on Track. Lui, che ora è pronto ad archiviare tutto per essere il protagonista di una notte di rinascita e di vittoria. Dopo l'assist con il Torino, un gol decisivo sarebbe un vero toccasana, anche per un Allegri che ora finalmente può evitare di sovraccaricare le sue stelle avendo recuperato quasi tutti. Chiesa si candida per una maglia da titolare, non è da escludere che la staffetta con Di Maria, ed è pronto a prendersi tutto.