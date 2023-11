Federico, gioiello della, è al centro delle trattative contrattuali mentre il suo agente,, continua i colloqui con i dirigenti bianconeri. Attualmente concentrato sul campo, Chiesa è determinato a fare la differenza nel campionato, ma il suo futuro contrattuale è oggetto di attenzione. Con un contratto valido fino al 2025, lamira adialle attuali cifre, pari a 5 milioni più bonus, per un altro anno. L'obiettivo è evitare il rischio di perderlo senza ricevere alcun compenso. Nonostante le discussioni in corso,Tuttavia, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e il direttore sportivo Giovanni Manna mantengono ottimi rapporti con Ramadani, che ha assicurato che non ci sarà un addio a parametro zero.Mentre si attendono ulteriori sviluppi sul fronte contrattuale, Chiesa è completamente concentrato sul prossimo impegno: il derby d'Italia contro l'Inter. Dopo i 143 minuti trascorsi con la maglia azzurra, Chiesa vuole trasformare quell'esperienza in energia positiva sul campo contro i nerazzurri. Il suo ultimo gol all'Allianz Stadium risale al 16 settembre, in una vittoria 3-1 contro la Lazio.Con lo stadio stracolmo, l'obiettivo di Chiesa è tornare a esultare per la Juventus e regalare ai tifosi un motivo di gioia in un derby avvincente. Mentre si attende il verdetto contrattuale, l'attenzione di Chiesa è tutta sul presente, pronto a scrivere nuovi capitoli di successo con la maglia bianconera.