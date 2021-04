A FiorentinaNews, l'agente Furio Valcareggi ha parlato di Chiesa: "Già 2/3 anni fa dissi che sarebbe andato alla Juventus e i tifosi si arrabbiarono con me a tal punto da appendere quello striscione allo stadio. Ma io sapevo già come sarebbero andate le cose semplicemente perché me lo disse Corvino. Chiesa voleva andare alla Juve, ma poi arrivò Commisso e le cose cambiarono. Fu indetta una pace armata, con il patto di cedere il calciatore al termine della stagione. Chiesa alla Juventus non doveva giocare per molti, ma è un fenomeno e le cose sono andate diversamente. Son contento perché è venuto fuori dalla scuola calcio ‘Ferruccio Valcareggi’”.