Stando a quanto racconta il Corriere Fiorentino, Stefano Pioli ci ha provato fino alla fine. Il tecnico del Milan ha provato a convincere Federico Chiesa a raggiungerlo a Milano, dove i rossoneri erano pronti a una super offerta per convincere Commisso. Una chiamata tra vecchi amici, che però poteva sfociare in un vero e proprio intrigo di mercato: purtroppo per Pioli, i discorsi con la Juve erano già parecchio avanti, con il giocatore che questa sera giocherà probabilmente l'ultima partita con la Fiorentina salvo poi aspettare notizie per l'arrivo a Torino. "Non parlo di queste cose, ma contro la Sampdoria Federico sarà in campo", le parole di Commisso arrivate ieri.