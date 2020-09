1









La sconfitta contro l'Inter spinge Federico Chiesa lontano dalla Fiorentina. A raccontarlo è La Gazzetta dello Sport, che rivela il retroscena dopo il ko dei viola: il giocatore avrebbe chiesto nuovamente al presidente Commisso di essere liberato, e stavolta anche il presidente viola si dovrà piegare alla volontà del ragazzo. Nella testa di Chiesa c'è la Juventus, che da un anno sta provando a portarlo in bianconero e non ha mai mollato la presa: prima deve lavorare sul mercato in uscita, poi proverà ad affondare il colpo.