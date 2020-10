Furio Valcareggi, procuratore sportivo fiorentino, ha parlato a Rai Sport dell'addio di Chiesa: "Era una fine annunciata, i Della Valle l'avevano già venduto. Gli americani hanno fatto una promessa: lui è rimasto mal volentieri, non legava con Montella e rifiutò di entrare a Verona. Era un giocatore inutile per Firenze. Con Iachini nasce un patto: tempo di andare via a fine anno, però da quel momento in poi avrebbe dovuto dare tutto. Firenze in subbuglio? Facciamocene una ragione: non poteva rimanere alla Fiorentina. E' uno dei migliori tornanti d'Europa, sta giocando a dei livelli altissimi. Serve alla Juve? Certo che serve. L'hanno preso per giocare, tutte le altre sono chiacchiere".