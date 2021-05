Tre numeri chiave della Juventus in questa stagione. Tre numeri riportati da Tuttosport, così:



14 - I gol di Chiesa con la maglia della Juve (8 in Serie A, 2 in Coppa Italia e 4 in Champions): hanno fatto meglio dell’ex viola soltanto Cristiano Ronaldo e Morata



14 - I gol di testa della Juve in questa stagione, al pari dell’Inter: il bomber di testa è Cristiano Ronaldo con 7 centri



11 - i gol di Morata in campionato in questa stagione: è la prima volta che l’attaccante spagnolo, che ieri sera ha realizzato una doppietta, va in doppia cifra in Serie A. Sette degli 11 gol Morata li ha segnati in trasferta. Morata, come CR7, è andato a segno in tutte le competizioni