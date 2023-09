Federico Chiesa vuole superare la delusione di non aver potuto partecipare agli impegni con l'Italia, quello di ieri sera contro la Macedonia e il prossimo, martedì con l'Ucraina.Alla paura di venerdì mattina, quando si è fermato in allenamento dopo aver sentito un fastidio muscolare, ha fatto seguito l'ottimismo delle ore successive. I primi esami effettuati a Coverciano avevano subito escluso lesioni; risultati poi confermati al JMedical.Ce la farà per il big match contro la Lazio?Il test decisivo, riferisce il Corriere dello Sport, ci sarà a metà settimana, verosimilmente mercoledì, quando si capirà con certezza se il numero 7 potrà recuperare per l’incrocio con i biancocelesti in calendario sabato 16. Le sensazioni, in ogni caso, sono positive e volgono all’ottimismo. Due gol in tre partite per Federico, che ha iniziato nel migliore dei modi la stagione. Visto il passato, la prudenza è d'obbligo, ma se Chiesa sarà disponibile, Allegri non ci rinuncerà; troppo importante per questa squadra.