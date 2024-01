Cos’è l’edema osseo

Come si cura l’edema osseo

Quanto tempo ci vuole per tornare in campo

Da un po' di tempo, Federicosi trova a fronteggiare un fastidio al ginocchio che, a tratti, lo porta non essere disponibile per gli impegni della. Niente di particolarmente allarmante, poiché il problema non è legato all'intervento chirurgico al legamento; si tratta, piuttosto, di una manifestazione dolorosa correlata a un edema osseo, come raccontato oggi da Tuttosport. E QUI vi abbiamo raccontato comesi è fatto male.L'edema osseo è caratterizzato dall'accumulo di liquido nella parte interna dell'osso, noto come edema midollare osseo. Ciò compromette la capacità strutturale dell'osso nell'assorbire carichi, e la sua condizione "gonfia" provoca un dolore acuto al semplice contatto.Per curare l’edema osseo, la prima indicazione è quella del riposo. Difficile per un calciatore professionista che, quindi, si dovrà limitare a non caricare troppo nel lavoro quotidiano. Oltre a questo, l’applicazione del ghiaccio per attenuare doloroe e gonfiore, oltre l’uso di antinfiammatori.Le condizioni di Federico Chiesa sono e saranno costantemente monitorate. È difficile, in questo momento, definire i tempi di recupero. Il tutto dipenderà dalla percezione del dolore e dal gonfiore del ginocchio.