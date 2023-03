Sebbene non vi sia una nuova operazione di mercato da iscrivere nei bilanci, Federicosi può considerare a tutti gli effetti un acquisto di gennaio. Il rientro del numero 7 della Juventus, infatti, può far svoltare il difficile campionato della squadra bianconera e dare una grossa mano ad una rincorsa Champions che da impossibile ha fatto lo scatto a difficile, al netto di quello che poi sarà deciso nelle aule di tribunale.Come racconta Tuttosport, il segreto sta nel trovare l’equilibrio giusto nel minutaggio di Federico Chiesa, ovviamente ancora non al meglio dopo il lungo stop: “, per questo ha compreso alla perfezione che l'impiego part-time che gli ha cucito addosso Massimilianoè il più adatto per l'inverno”. Più spaccapartite che titolare inamovibile, dunque; l’arma in più dalla panchina per approfittare dei cali di forma della squadra avversaria quando il cronometro di gara supera l’opra di gioco. Più che una scelta una necessità, per non sovraccaricare ginocchio e muscolatura. Il tutto, però, fa parte di un programma per riavere l’esterno al meglio per la primavera, quando ogni gara peserà il doppio e ilDopo l’apporto dalla panchina nel Derby della Mole, Chiesa potrebbe partire: “nello stadio in cui nella passata stagione si ruppe il crociato del ginocchio sinistro dopo uno scontro di gioco con Smalling. Chiesa ha un conto in sospeso con la fortuna, che vorrebbe riscuotere proprio contro i giallorossi. La primavera sarà la sua stagione: può essere determinante in tutte le competizioni. Non più da uomo dell’ultima mezz’ora, ma da attore protagonista sin dal momento in cui inizia lo spettacolo”.